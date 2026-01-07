Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Neymar rinnova con il Santos: "El Principe" ha firmato un nuovo contratto fino a dicembre

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Calcio estero
Michele Pavese

La notizia che tutti in Brasile stavano aspettando è finalmente arrivata. Il Santos ha ufficializzato il rinnovo di Neymar fino al 31 dicembre 2026. La firma sul nuovo contratto è arrivata nella notte italiana, mettendo fine a settimane di trattative e speculazioni. Per il club paulista si tratta di una conferma di peso in vista di un’annata che si preannuncia come un nuovo inizio, dopo un 2025 tutt’altro che semplice.

Il ritorno del numero 10 al Peixe non ha avuto lo sviluppo sognato dai tifosi. Tra infortuni e problemi fisici, Neymar ha faticato a trovare continuità e il Santos ha vissuto gran parte del campionato lottando nella parte bassa della classifica. Solo nel finale di stagione è arrivata la salvezza, accompagnata dalla qualificazione alla prossima Copa Sudamericana, obiettivo che si è rivelato decisivo per convincere il giocatore a proseguire la sua avventura.

La partecipazione a una competizione internazionale, infatti, si inserisce nel piano personale di Neymar, che punta a ritrovare ritmo e condizione in vista del prossimo Mondiale. Questo è il terzo accordo tra il Santos e l’attaccante da quando è tornato nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Oltre allo stipendio, l’intesa prevede anche un impegno economico rilevante da parte del club: il pagamento di circa 85 milioni di reais, suddivisi in rate, per lo sfruttamento dei diritti d’immagine a favore di NR Sports, la società gestita dalla famiglia del calciatore.

Dal punto di vista sportivo, il bilancio del 2025 racconta una stagione altalenante. Neymar ha collezionato 28 presenze complessive tra campionato brasiliano, Coppa del Brasile e Campeonato Paulista, totalizzando 11 gol e 4 assist in poco più di 2.000 minuti. Numeri condizionati però da una lunga serie di stop: tre infortuni muscolari alla coscia, un problema al menisco e una recente operazione al ginocchio lo hanno tenuto lontano dal campo per oltre sei mesi. Attualmente è ancora in fase di recupero, ma il Santos confida che il 2026 possa finalmente segnare il vero rilancio del suo simbolo. "El Principe" continua.

