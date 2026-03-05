Il Santos di Neymar cambia proprietà? Accettata l'offerta preliminare di un fondo USA

Una nuova era potrebbe aprirsi presto per il Santos. Il club brasiliano ha infatti confermato di aver accettato un’offerta preliminare non vincolante da parte del gruppo d’investimento SDC Sports LLC, aprendo ufficialmente le trattative per una possibile acquisizione della maggioranza della società.

La notizia ha avuto un forte impatto nel calcio brasiliano. Il Santos è uno dei club più iconici del Paese, culla di leggende come Pelé e Neymar, e vincitore di tre Copa Libertadores. L’offerta, secondo diversi media brasiliani, sarebbe di circa 350 milioni di euro per l’80% delle quote del club. Tuttavia si tratta ancora di una proposta preliminare che apre la fase di due diligence, durante la quale l’investitore analizzerà in dettaglio la situazione finanziaria, legale e amministrativa della società prima di decidere se procedere con l’operazione.

Il fondo SDC Sports LLC, con sede negli Stati Uniti, sarebbe sostenuto economicamente dalla famiglia colombiana Santo Domingo. Una parte centrale del progetto prevede anche il risanamento finanziario del club, il cui debito sarebbe vicino ai 131 milioni di euro. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Santos dovrebbe trasformarsi in una SAF, passando quindi dal tradizionale modello di associazione sportiva a una struttura societaria con azionisti e gestione imprenditoriale.

Il presidente Marcelo Teixeira ha già accettato di avviare una fase di negoziazione esclusiva di 90 giorni, durante la quale non verranno prese in considerazione altre offerte. Nel frattempo il club sarà assistito da XP Investimentos e Rothschild & Co come consulenti finanziari. Il Santos ha comunque rassicurato i tifosi: anche in caso di accordo definitivo resteranno intatti elementi fondamentali dell’identità del club, come lo stemma, i colori, l’inno e la città di appartenenza.