Pioggia di stelle, spettacolo assicurato. Stasera a Parigi il meglio che il calcio possa offrire

Probabilmente il meglio che il calcio di oggi possa offrire. Questa sera al Parco dei Principi si affronteranno due delle squadre più spettacolari e talentuose del pianeta, in una sfida che mette uno contro l’altro i bi-campioni d’Europa in carica e una squadra che sogna di tornare sul tetto del continente dopo 12 anni (l'ultima volta ci riuscì proprio con Luis Enrique alla guida).

Da una parte il Paris Saint-Germain, reduce da sei vittorie consecutive e con la consapevolezza di essere diventato finalmente grande anche in Europa. Dopo anni di inseguimenti e investimenti, il club francese ha conquistato l'agognato trofeo e ha dimostrato che che il trionfo non è stato un episodio, ma l'inizio di un ciclo vincente. Dall'altra il Barcellona di Hansi Flick, una macchina perfetta in questo avvio di stagione: undici partite, undici vittorie e numeri offensivi impressionanti. Una squadra trascinata da un talento generazionale come Lamine Yamal, ormai diventato il simbolo del nuovo calcio e uno dei giocatori più attesi della notte europea.

Una sfida piena di stelle

Il Parco dei Principi sarà il palcoscenico di una vera parata di campioni: qualità tecnica, velocità, giovani fenomeni e giocatori già abituati alle grandi serate. PSG e Barcellona sono due delle squadre che negli ultimi anni hanno regalato più spettacolo in Champions, con una rivalità spesso sinonimo di gol ed emozioni. Non sarà ancora una finale, ma il sapore è quello delle grandi occasioni. Appuntamento a stasera.