"No alla multiproprietà": i tifosi dello Strasburgo reagiscono agli 'scippi' del Chelsea

Diverse centinaia di tifosi dello Strasburgo hanno risposto all'appello di alcune associazioni di supporters a manifestare contro il multiproprietà. In tanti si sono riversati infatti per le strade della città alsaziana prima del derby contro Metz (ore 15).

Un messaggio forte inviato al loro club. L'appello era stato lanciato da quattro gruppi di tifosi tra cui gli "Ultra Boys 90". Il corteo, massiccio, è iniziato nel primo pomeriggio a poche ore dal calcio d'inizio del derby contro il Metz. Uniti dietro un grande striscione "No alla multiproprietà", i tifosi del Racing hanno marciato pacificamente in direzione dello stadio.

Gli ultras hanno intenzione di cercare di far entrare diversi striscioni nello stadio. I tre striscioni che saranno presentati per la partita contro i Granati sono: "In questo conflitto, chi indebolisce le istituzioni?", "Il velo del lato oscuro è caduto. Nella multiproprietà, il Racing non sarà mai la priorità" e "Piuttosto un Racing modesto ma in piedi che un Racing ricco in ginocchio".

Ricordiamo che il Racing Club di Strasburgo appartiene dal 2023 a BlueCo che è anche al comando del Chelsea. I casi più recenti sono state le partenze di Emanuel Emegha ai Blues a partire dalla prossima stagione e soprattutto la recente partenza dell'allenatore inglese Liam Rosenior, sostituito da Gary O'Neil.