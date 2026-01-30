Liverpool, Slot chiude a un ritorno anticipato di Elliott: "Resterà all'Aston Villa"

Arne Slot ha scelto la linea della prudenza, evitando di sbilanciarsi su possibili rinforzi per il Liverpool. Il tecnico olandese ha però fatto chiarezza sulle condizioni di Jeremie Frimpong, costretto a uscire zoppicante nel 6-0 rifilato al Qarabag: per l’esterno si prospetta uno stop di “qualche settimana” a causa di un problema al bicipite femorale, che si aggiunge all’assenza già nota di Conor Bradley.

Interrogato sull’eventualità che l’emergenza sulle fasce possa accelerare le mosse sul mercato, Slot ha risposto con il consueto sarcasmo: “Se pensiamo che un giocatore possa aiutarci e che sia possibile, lo faremo. Queste sono conversazioni che non hanno luogo in questa stanza… Lunedì potrebbe essere una giornata tranquilla. Vuoi giocare a golf?”.

Capitolo Harvey Elliott: l’allenatore dei Reds ha commentato la sua presenza con l’Aston Villa contro il Salisburgo, ribadendo però che non ci sono margini di cambiamento. “È stato un piacere rivederlo in campo, è un giocatore promettente, ma la sua situazione è chiara: in questo momento è un calciatore dell’Aston Villa”. Parole che chiudono, almeno per ora, ogni spiraglio su un possibile rientro anticipato ad Anfield.