Il PSG batte 3-0 il Le Havre ma l'MVP è Chevalier: "Non guardate il punteggio, è stata dura"

Leggendo il 3-0 che il Paris Saint Germain ha inflitto al Le Havre nel posticipo del sabato sera di Ligue 1 si potrebbe pensare ad una partita senza storia, invece i padroni di casa hanno potuto portare a casa i tre punti anche grazie ad una super prestazione del portiere Lucas Chevalier, autore di grandi parate che hanno permesso a Luis Enrique e i suoi di uscire dal Parco dei Principi con un prezioso clean sheet.

Il portiere francese ha poi parlato ai microfoni ufficiali del club al termine del match: "È stata una partita davvero dura. Dall'esterno, vedendo il 3-0, si potrebbe pensare che sia stata una vittoria facile, ma non è stato affatto così. Siamo stati messi sotto pressione, ma sappiamo che le partite subito dopo la sosta per le nazionali sono sempre insidiose. Quindi sì, sono contento. Abbiamo vinto 3-0, abbiamo mantenuto la porta inviolata e siamo rimasti in testa.

Siamo tutti contenti e questo ci dà qualcosa di positivo su cui costruire. Segnare gol, non subirne, rimanere in testa alla classifica... Abbiamo già giocato molte partite da agosto e ce ne sono ancora molte da giocare, quindi ci riprenderemo bene per preparare la prossima, ancora e ancora".