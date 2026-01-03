Endrick si sta già ambientando al Lione, in campo e fuori. Ma col Monaco non ci sarà

Non è ancora tempo di vederlo in campo, ma l’impatto di Endrick con l’ambiente del Lione è già tutt’altro che banale. Il giovane attaccante brasiliano, arrivato in prestito dal Real Madrid fino al termine della stagione, non sarà a disposizione per la trasferta di sabato contro il Monaco, ma ha comunque vissuto un primo momento speciale con i suoi nuovi tifosi.

Come raccontato da L'Equipe, venerdì Endrick si è fermato a lungo davanti al centro sportivo di Décines per incontrare una ventina di sostenitori accorsi solo per lui. Sorrisi, disponibilità, foto e autografi su maglie già personalizzate con il suo nome: segnali chiari dell’attesa e dell’entusiasmo che circondano il classe 2006 in terra francese.

Indicazioni incoraggianti arrivano anche dal campo. Endrick ha sostenuto il suo secondo allenamento con il gruppo, lasciando ottime sensazioni allo staff e ai compagni. Il suo atteggiamento è stato giudicato estremamente positivo, così come la capacità di inserirsi rapidamente nello spogliatoio, facilitata anche dalla buona padronanza dell’inglese.

Dal punto di vista fisico non è ancora pronto per reggere una gara intera, ma le condizioni sono considerate buone e in costante crescita. L’allenatore Paulo Fonseca e il gruppo sottolineano la determinazione del ragazzo, deciso a ritagliarsi presto uno spazio concreto nell’attacco del Lione. L’attesa continua, ma i primi passi sono già quelli giusti.