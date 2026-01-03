West Ham, Pablo Felipe: "Nuno Espirito Santo mi ha fatto desiderare questo club"

West Ham molto attivo sul mercato in questi primi giorni di sessione invernale. In attesa di ufficializzare l'ingaggio del Taty Castellanos, ecco l'arrivo di un altro attaccante. Si tratta di Pablo Felipe, proveniente dal Gil Vicente. Di seguito le sue prime parole da calciatore degli Hammers, ai canali ufficiali del club: "Sono molto felice di poterlo fare, ringrazio Dio per questo, e darò tutto me stesso per questo Club, dando tutto in campo, tutto il mio impegno, tutta la mia dedizione. I tifosi apprezzano molto i giocatori che lottano per il titolo, e posso promettere che darò fino all'ultima goccia di sudore in campo per questo Club".

Un acquisto fortemente voluto dal tecnico del londinesi, Espirito Santo: "Nuno è un grande allenatore, un allenatore che ho sempre ammirato, ammirato profondamente, con cui ho sempre desiderato lavorare un giorno, e ha un progetto molto ambizioso. È un grande allenatore, e questo mi ha fatto desiderare di unirmi al West Ham, questo grande club".

Il brasiliano di descrive così, in poche parole: "Sono un giocatore molto altruista, ma tecnicamente sono molto bravo. Mi piace giocare, mi piace ruotare molto, sono bravo nel gioco aereo e segno gol. So come segnare, conosco la strada per la porta e non vedo l'ora di segnare tanti gol per il West Ham".

Un saluto, infine, ai suoi nuovi tifosi: "Voglio mandare un messaggio forte: sono qui per dimostrare il mio valore. So di essere un giocatore giovane, ma so che in questo Club bisogna dare il massimo, dobbiamo dare il massimo per il Club e per i nostri compagni di squadra. Non vedo l'ora di arrivare e giocare in questo splendido stadio, e non vedo l'ora di vedere le bolle in campo all'inizio della partita. Non vedo l'ora di sentire il calore dei tifosi che urlano e cantano durante le partite, e potete aspettarvi il meglio da me. Sono sempre un giocatore molto laborioso e molto umile, e vi aspetto allo stadio".