A Barcellona derby di fuoco, il Villarreal cerca punti Champions: il programma de LaLiga
Dopo l'1-1 di ieri sera tra Rayo Vallecano e Getafe, il programma della 18^ giornata de LaLiga prosegue oggi con altre 4 partite. Spicca su tutte il derby di Barcellona, con un Espanyol in piena corsa per l'Europa che riceve la visita del Barça capolista. Punti importanti in chiave europea anche negli altri match: il Celta ospita il Valencia, l'Athletic va a fare visita all'Osasuna e il Villarreal affronta lontano dalle mura amiche l'Elche. Di seguito il programma completo del turno:
Il programma della 18^ giornata de LaLiga
Venerdì 2 giugno
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 giugno
Celta Vigo - Valencia 14:00
Osasuna - Athletic Club ore 16:15
Elche - Villarreal ore 18:30
Espanyol - Barcellona ore 21:00
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante ore 14:00
Real Madrid - Real Betis ore 16:15
Alaves - Real Oviedo ore 18:30
Maiorca - Girona ore 18:30
Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00
La classifica de LaLiga
Barcellona – 46 punti (18)
Real Madrid – 42 punti (18)
Atlético Madrid – 37 punti (18)
Villarreal – 35 punti (16)
Espanyol – 33 punti (17)
Betis – 28 punti (17)
Celta Vigo – 23 punti (17)
Athletic Bilbao – 23 punti (18)
Elche – 22 punti (17)
Getafe – 21 punti (18)
Siviglia – 20 punti (17)
Rayo Vallecano – 19 punti (18)
Osasuna – 18 punti (17)
Mallorca – 18 punti (17)
Alavés – 18 punti (17)
Real Sociedad – 17 punti (17)
Valencia – 16 punti (17)
Girona – 15 punti (17)
Real Oviedo – 11 punti (17)
Levante – 10 punti (16)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.