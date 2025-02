Ufficiale Operazione in uscita per il Montpellier: Birama Touré ceduto in Turchia

Il mercato in entrata per i club di Ligue 1 è terminato lunedì ma in uscita è ancora possibile effettuare operazioni. Il Montpellier ha ceduto Birama Touré in seconda divisione turca: il centrocampista maliano si trasferisce al Manisa.

Touré, 32 anni, ha sempre giocato in Francia, tra Nantes, Brest, Auxerre e Montpellier, eccetto una stagione allo Standard Liegi e una all'Al-Riyadh. Per lui otto presenze in Ligue 1 nella prima parte del campionato.