Osimhen trattenuto a stento: a muso duro con Muldur per Galatasaray-Fenerbahce

Nella 31^ giornata della Super Lig, il Galatasaray ha demolito il Fenerbahce per 3-0. Una vittoria che catapulta i giallorossi a +7 dai diretti avversari per il titolo di campionato turco, anche se il derby di Istanbul ha regalato diversi momenti "bollenti" che meritano di essere raccontati. Uno ad esempio su tutti al minuto 95.

Ormai a giochi fatti e sul 3-0, indirizzato il big match verso il tramonto, l'ex Sassuolo Mert Muldur è finito a terra dopo un intervento di Victor Osimhen e l'arbitro ha fischiato fallo. Subito dopo l'episodio, tra il bomber che ha militato nel Napoli e il giocatore del Fenerbahce è scoppiata una violenta discussione (come da video riportato in seguito).

Come ripreso dalle telecamere, Osimhen ha spintonato Muldur e subito dopo quest'ultimo gli ha scagliato il pallone che aveva in mano contro: gli animi si sono scaldati ulteriormente, i giocatori del Galatasaray hanno faticato a calmare il '9' nigeriano. Mentre i rivali del Fenerbahce hanno fatto scudo per proteggere il compagno di squadra e l'ex Lazio Guendouzi è finito nel parapiglia con l'ex Napoli.

Morale? Il direttore di gara poi ha ammonito Osimhen e Muldur. Due cartellini gialli per i protagonisti del faccia a faccia eccessivamente acceso in campo. Ma già nella scorsa stagione, durante i quarti di finale della Coppa di Turchia, si era verificato un duro scontro tra i due.