Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

PAOK, colpo Zafeiris. Un acquisto record per il club, il più caro in Grecia nel XXI secolo

PAOK, colpo Zafeiris. Un acquisto record per il club, il più caro in Grecia nel XXI secoloTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 20:42Calcio estero
di Michele Pavese

Il PAOK Salonicco ha ufficialmente ingaggiato il centrocampista Christos Zafeiris dallo Slavia Praga per una cifra complessiva di 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2029 e resterà in prestito allo Slavia fino al 1° gennaio 2026, data in cui si unirà al club greco. Questo trasferimento rappresenta il più costoso nella storia del PAOK e il più caro in Grecia nel XXI secolo.

Zafeiris, nato ad Atene il 23 febbraio 2003, si è trasferito in Norvegia all’età di 10 anni, sviluppandosi calcisticamente nelle giovanili di Fornebu, Lillestrom, Felamar e Valerenga. Ha debuttato da professionista nel 2020 con il Grorud, totalizzando 50 presenze, 3 gol e 5 assist in due stagioni. Nell’agosto 2021 si è trasferito all’Haugesund, dove in 32 partite ha messo a segno 5 gol e 5 assist.

A gennaio 2023 ha compiuto il grande salto firmando per lo Slavia Praga, con cui ha collezionato 105 presenze, 13 gol e 12 assist, conquistando il campionato 2024-25 e la Coppa 2022-23. In ambito internazionale, Zafeiris ha rappresentato tutte le nazionali giovanili della Norvegia e la Grecia Under 16, prima di decidere definitivamente nel 2024 di vestire la maglia della nazionale ellenica, esordendo ufficialmente il 7 settembre 2024 nel match di Nations League contro la Finlandia.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Un talento al giorno, Christos Zafeiris: c'è un Barella norvegese nel girone della... Un talento al giorno, Christos Zafeiris: c'è un Barella norvegese nel girone della Roma
Altre notizie Calcio estero
Hajduk Spalato, due innesti dalla Spagna: arrivano Hugo Guillamon ed Edgar Gonzalez... UfficialeHajduk Spalato, due innesti dalla Spagna: arrivano Hugo Guillamon ed Edgar Gonzalez
Betis, dirigenti a Manchester per Antony. Il tempo stringe: serve un Piano B Betis, dirigenti a Manchester per Antony. Il tempo stringe: serve un Piano B
Villarreal, il miglior avvio della storia con Marcelino al timone: rinverdirà i fasti... Villarreal, il miglior avvio della storia con Marcelino al timone: rinverdirà i fasti di Emery?
Il Lione blinda uno dei suoi talenti: Khalis Merah ha rinnovato fino al 2029 UfficialeIl Lione blinda uno dei suoi talenti: Khalis Merah ha rinnovato fino al 2029
Girona, la favola è finita: squadra in crisi e in fondo alla classifica, Michel in... Girona, la favola è finita: squadra in crisi e in fondo alla classifica, Michel in bilico
PAOK, colpo Zafeiris. Un acquisto record per il club, il più caro in Grecia nel XXI... UfficialePAOK, colpo Zafeiris. Un acquisto record per il club, il più caro in Grecia nel XXI secolo
Il Brest si regala Daounda Guindo: il terzino maliano arriva dal Salisburgo UfficialeIl Brest si regala Daounda Guindo: il terzino maliano arriva dal Salisburgo
Mourinho: "Poco mercato tra il Feyenoord e il Benfica, ho poche opzioni. Non posso... Mourinho: "Poco mercato tra il Feyenoord e il Benfica, ho poche opzioni. Non posso sorprendere"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Harder al Milan, a che punto siamo? Accordi ok, ma lo Sporting vuole il sostituto prima di farlo partire
Immagine top news n.1 Fiorentina, l'Al-Hilal rompe gli indugi: offerti 35 milioni per Comuzzo
Immagine top news n.2 Hojlund al Napoli, cosa manca per chiudere? Oggi può essere la giornata decisiva: il punto
Immagine top news n.3 Lo scambio Vlahovic-Saelemaekers risolverebbe due problemi (Kolo Muani permettendo)
Immagine top news n.4 The Wolf torna in Serie A. Il Sassuolo annuncia Nemanja Matic, il comunicato e i dettagli
Immagine top news n.5 Il Real Madrid non ha riscattato Nico Paz perché ha altre due possibilità per farlo
Immagine top news n.6 Conrad Harder al Milan, il talento nato in un club modello per tutti nel Mondo
Immagine top news n.7 Corsa e pressing, sembra già l’Inter di Chivu. E Sucic brilla a San Siro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
Immagine news podcast n.2 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.4 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Qual è il futuro di Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gigi Cagni: "Comuzzo ignori l'Arabia. Applausi a Fabregas, Sarri in confusione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Impallomeni: "Inter rigenerata da una coppia d'attacco fenomenale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, anche l'Everton ci prova per Lindelof. Ma lui è tentato dall'Italia
Immagine news Serie A n.2 Milan su Rabiot, Oristanio a Parma. Il Nottingham punta Savona, la raffica di mercato delle 22
Immagine news Serie A n.3 Inter, Palacios è sempre più vicino al Santos: tutti i dettagli dell'operazione
Immagine news Serie A n.4 Roma, sondaggio del Newcastle per Dovbyk. Intanto Fabio Silva è vicinissimo al Dortmund
Immagine news Serie A n.5 Britschgi al Parma, il ds del Lucerna commenta: "È stata una sua richiesta"
Immagine news Serie A n.6 Asllani saluta l'Inter: "È stato un sogno. Questo club resterà sempre nel mio cuore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, per l'attacco si pensa a un ritorno: occhi su Di Francesco del Palermo
Immagine news Serie B n.2 In Serie B tutti pazzi per Gabrielloni: dall'Avellino alla Samp è caccia all'attaccante del Como
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Meroni e Stulac in uscita: il Bari punta il difensore, l'Union Brescia il mediano
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Giudice Sportivo: squalificati Kouda e Calvani per un turno
Immagine news Serie B n.5 Klinsmann jr convocato dagli Stati Uniti, il Cesena: "Siamo estremamente orgogliosi"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, prelevato il baby La Rosa dallo Spezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, in arrivo anche il giovane Leonardi dalla Samp. Sarà girato in prestito alla Ternana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, debutto positivo del FVS. Marani: "Lavoriamo per snellire tempi e modi"
Immagine news Serie C n.3 Il Lumezzane tenta il colpo grosso in attacco. Si lavora per Donnarumma della Ternana
Immagine news Serie C n.4 Pineto, arriva Mastropietro dalla Pianese. E Fabrizi compie il percorso inverso
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, è fatta per l'attaccante Molina della Vis Pesaro: attese le firme per domani
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo: due turni a Marchesi. In cinque fermati per una giornata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Le seconde squadre sbarcano anche nel femminile: è il Parma la prima ad annunciarla
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter-Brann, le convocate di Piovani: assente solo Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Catania, è fatta per l'attaccante Caturano: firmerà un triennale con gli etnei
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, Piovani sulla Champions: "Brann esperto e fisico. Giocheremo col coltello fra i denti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile pronta alla Preliminare di Champions: le convocati di mister Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Battere l'Aktobe. Passare il turno di Champions è obiettivo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?