Ufficiale PAOK, colpo Zafeiris. Un acquisto record per il club, il più caro in Grecia nel XXI secolo

Il PAOK Salonicco ha ufficialmente ingaggiato il centrocampista Christos Zafeiris dallo Slavia Praga per una cifra complessiva di 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2029 e resterà in prestito allo Slavia fino al 1° gennaio 2026, data in cui si unirà al club greco. Questo trasferimento rappresenta il più costoso nella storia del PAOK e il più caro in Grecia nel XXI secolo.

Zafeiris, nato ad Atene il 23 febbraio 2003, si è trasferito in Norvegia all’età di 10 anni, sviluppandosi calcisticamente nelle giovanili di Fornebu, Lillestrom, Felamar e Valerenga. Ha debuttato da professionista nel 2020 con il Grorud, totalizzando 50 presenze, 3 gol e 5 assist in due stagioni. Nell’agosto 2021 si è trasferito all’Haugesund, dove in 32 partite ha messo a segno 5 gol e 5 assist.

A gennaio 2023 ha compiuto il grande salto firmando per lo Slavia Praga, con cui ha collezionato 105 presenze, 13 gol e 12 assist, conquistando il campionato 2024-25 e la Coppa 2022-23. In ambito internazionale, Zafeiris ha rappresentato tutte le nazionali giovanili della Norvegia e la Grecia Under 16, prima di decidere definitivamente nel 2024 di vestire la maglia della nazionale ellenica, esordendo ufficialmente il 7 settembre 2024 nel match di Nations League contro la Finlandia.