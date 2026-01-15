Paqueta spinge per tornare in Brasile. Al West Ham temono lo sciopero del giocatore

Lucas Paqueta spinge per lasciare il West Ham in questa finestra di mercato. L'ex Milan ritiene conclusa la sua esperienza londinese e secondo quanto filtra dall'Inghilterra si teme addirittura uno sciopero del giocatore per forzare la mano. La volontà è chiara, tornare in Brasile e più precisamente al Flamengo.

28 anni, Paqueta è stato escluso dall'ultima partita che ha visto il West Ham sfidare il QPR in FA Cup. Ed è sempre più difficile vederlo in campo questo weekend, nel derby londinese contro il Tottenham.

Acquistato nell'estate del 2022 per 43 milioni, il West Ham si è visto pervenire un'offerta da 35 milioni dal Flamengo. Rispedita al mittente e indispettendo il giocatore, che avrebbe già anunnciato al presidente David Sullivan di non avere alcuna intenzione di rimanere a Londra. Ricordiamo che la finestra di mercato brasiliana, a differenza di quella europea, resta aperta fino a marzo.

In tre anni e mezzo, Paqueta ha raccolto 139 presenze, segnando 23 reti per gli hammers e contribuendo alla storica vittoria in Conference League nel 2023: suo l'assist per il gol decisivo di Bowen nella finale contro la Fiorentina. In passato Paqueta è stato molto vicino al Manchester City ma le accuse ricadute su di lui circa un suo coinvolgimento nel calcioscommesse (e dalle quali è stato scagionato) hanno fatto saltare la trattativa. In carriera Paqueta vanta anche un'esperienza tutt'altro che felice al Milan: 44 presenze e appena un gol tra gennaio 2019 e settembre 2020.