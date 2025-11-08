Tottenham-Manchester United, le formazioni ufficiali: Kolo Muani dal 1' negli Spurs
L'11^ giornata di Premier League comincia con una sfida di cartello, ovvero Tottenham-Manchester United. Poco più di 5 mesi fa, queste due squadre si sfidavano nella finale di Europa League (vinta dagli Spurs per 1-0). Al momento invece sono due club in piena corsa per l'Europa, con i Red Devils in gran forma e i londinesi alle prese con la solita discontinuità.
Il tecnico del Tottenham Frank si affida in avanti all'ex Juve Kolo Muani, alla quarta presenza consecutiva in Premier. La speranza è che il francese, supportato da un trio composto da Johnson, Xavi Simons e Richarlison, possa finalmente sbloccarsi. Dall'altra parte ecco Diallo e Mbeumo sulla trequarti, a sostegno di Cunha. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Palhinha; Johnson, Xavi Simons, Richarlison; Kolo Muani. All. Frank
Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Maguire, De Ligt, Shaw; Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Mazraoui; Diallo, Mbeumo; Cunha. All. Amorim