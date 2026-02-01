Ufficiale
Ciro sbarca a Parigi. Adesso c'è l'annuncio: Immobile nuovo giocatore del Paris FC
TUTTO mercato WEB
"Benvenuto Ciro. L'attaccante italiano arriva dal Bologna al Paris FC". Con questo annuncio pubblicato sui propri social il Paris Fc ha comunicato di aver acquistato Ciro Immobile. L'attaccante firmerà fino al 2027.
Questo il comunicato pubblicato anche dal Bologna.
"Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al Paris Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile a titolo definitivo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile