Paris FC, Marshall Munetsi torna in Francia. Arriva in prestito dai Wolves

Attraverso il proprio sito ufficiale il Paris FC ha annunciato un nuovo arrivo dal mercato invernale: "Il Paris FC è lieto di annunciare l'acquisto di Marshall Munetsi, proveniente dal Wolverhampton. Il nazionale zimbabwéen, 29 anni, si trasferisce nel club parigino con la formula del prestito fino al termine della stagione. Cresciuto ad Harare e affermatosi nel calcio professionistico in Sudafrica, Munetsi si è fatto notare rapidamente come un classico centrocampista box-to-box: atletico, dinamico e dotato di un'ottima tecnica individuale.

Il suo percorso europeo è legato a doppio filo alla Francia: arrivato nel 2019 allo Stade de Reims, ne è diventato un pilastro inamovibile per sei stagioni prima del grande salto in Premier League nel 2025. Dopo un anno in Inghilterra con la maglia dei Wolves, condito da 27 presenze, Munetsi torna in Ligue 1 per mettere la sua esperienza e le sue qualità umane a disposizione del collettivo guidato da Stéphane Gilli.

Il direttore sportivo del Paris FC, Marco Neppe, ha accolto con entusiasmo il nuovo innesto: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Marshall! È un giocatore che conosce perfettamente la Ligue 1 e possiede doti umane e tecniche straordinarie. Rappresenta il complemento ideale per la nostra rosa: la sua personalità, la sua energia positiva e il suo atteggiamento ci renderanno sicuramente più forti".