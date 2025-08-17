Ufficiale Paris FC, preso Geubbels: l'attaccante francese ha firmato fino al 2030

Il Paris FC rinforza il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Willem Geubbels (24 anni, 3 partite e 3 gol in tutte le competizioni in questa stagione). L'attaccante francese proveniente dal San Gallo si è legato al club parigino con un contratto fino al 2030. Il costo del trasferimento è stimato in 9 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere fino a 2,5 milioni di euro di bonus.

"Il Paris FC è lieto di annunciare l'ingaggio di Willem Geubbels proveniente dal FC San Gallo. L'attaccante francese di 24 anni si è legato al club della capitale con un contratto fino al 2030", si legge sul sito ufficiale del club.

Un talento precoce cresciuto a Lione

Originario di Villeurbanne, Willem Geubbels ha svolto la maggior parte della sua formazione all'Olympique Lione. È con la maglia dei lionesi che ha esordito nel mondo del professionismo, a soli 16 anni, diventando uno dei giocatori più giovani a debuttare in Ligue 1.

Da Monaco a Nantes, prima dell'avventura svizzera

Dopo questa prima esperienza, è passato all'AS Monaco la stagione successiva, dove ha continuato la sua crescita prima di vestire la maglia del Nantes nella stagione 2022-2023. Nel 2023 si è trasferito al FC San Gallo, in Svizzera, dove ha disputato 95 partite e segnato 30 gol.