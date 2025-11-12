Paura per Sterling: ladri mascherati tentano di entrare in casa mentre è con la famiglia

Serata di paura per Raheem Sterling. L’attaccante del Chelsea, 30 anni, è stato vittima sabato scorso di un tentativo di furto nella sua abitazione, nei pressi di Londra, mentre si trovava in casa con la moglie e i figli. Secondo quanto riportato da The Telegraph, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 18:30, poco prima della partita di Premier League tra i Blues e il Wolverhampton (3-0).

Gli aggressori, alcuni uomini mascherati, avrebbero cercato di forzare l’ingresso ma, sorpresi nel trovare la famiglia presente, si sarebbero dati alla fuga senza riuscire a rubare nulla. "Possiamo confermare che Raheem Sterling è stato vittima di un tentativo di furto nella sua abitazione questo fine settimana", ha dichiarato un portavoce del giocatore al Daily Mail. "Lui e i suoi figli erano in casa al momento dei fatti. Nonostante la grave violazione della privacy e della sicurezza, siamo sollevati nel poter confermare che tutti stanno bene. Chiediamo il massimo rispetto per la loro privacy in questo momento difficile".

La polizia ha aperto un’inchiesta e lanciato un appello a eventuali testimoni. Il Chelsea, informato dell’accaduto, ha espresso pieno sostegno al suo giocatore, sotto contratto con il club fino al 2027. Non è la prima volta che Sterling è vittima di episodi del genere: nel 2022, durante il Mondiale in Qatar, la sua abitazione era già stata presa di mira da una banda di ladri, costringendolo a lasciare momentaneamente il ritiro dell’Inghilterra per raggiungere la famiglia in Inghilterra.