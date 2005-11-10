Sinayoko sulle orme di George Weah. Il Paris FC si gode il momento del maliano
Tommaso Maschio
Nel Paris FC che insegue i ‘cugini’ del PSG a tre lunghezze di distanza sta brillando una stella africana che fa registrare numeri mai visti in Ligue1 dai tempi di un certo George Weah. Si tratta di Lassine Sinayoko, centravanti maliano classe ‘99.
I numeri di Sinayoko
L’attaccante nell’ultima gara di campionato contro il Monaco è stato protagonista assoluto della vittoria per 3-1 con due gol e un assist raggiungendo quota otto reti in nove gare di campionato e contribuendo complessivamente a ben 13 marcature della squadra parigina. Sinayoko è il primo giocatore africano a raggiungere la vetta della classifica cannonieri di Ligue1 a questo punto della stagione dal 1991/92 quando fu George Weah a issarsi così in alto con la maglia del Monaco con cui terminò la stagione a quota 18, in 34 presenze, chiudendo al terzo posto dietro Jean Pierre Papin e François Calderaro.