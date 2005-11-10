Liverpool alla caccia dell'erede di Van Dijk: anche Murillo e Schlotterbeck nel mirino

Il Liverpool continua a cercare l’erede di Virgil van Dijk in vista della prossima stagione. Il centrale olandese infatti è in scadenza di contratto e finora non ha ricevuto alcuna proposta per rinnovare, il tutto fa dunque pensare a un addio a fine anno del classe ‘91 arrivato a Liverpool nel 2018.

Due nomi nuovi nel mirino

Secondo quanto riferito dai media inglesi il club starebbe monitorando attivamente soprattutto due profili: si tratta del brasiliano Murillo, classe 2002 legato al Nottingham Forest fino al 2030, e di Nico Schlotterbeck, classe ‘99 del Borussia Dortmund a cui è legato fino al 2031. Quest’ultimo in particolare sarebbe il giocatore su cui la dirigenza dei Reds punta maggiormente tanto che nelle prossime settimane potrebbero essere intensificati i contatti con i tedeschi e gli agenti dello stesso centrale difensivo.

Vuskovic l’alternativa giovane, ma costosa

Nelle scorse settimane era emerso anche un forte interesse per Luka Vuskovic, classe 2007 arrivato la scorsa estate al Brighton dall’Amburgo. Il croato, che vanta già 10 presenze in nazionale maggiore, in questo avvio di stagione è sceso in campo già in 13 occasioni nelle varie competizioni attirando l’attenzione di diversi club che lo stanno monitorando con attenzione. Vuskovic potrebbe dunque diventare un obiettivo del Liverpool per la prossima estate anche se i Seagulls hanno già fatto sapere di poter aprire a una cessione solo di fronte a un’offerta da 100 milioni di sterline.