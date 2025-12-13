Pazzo Arsenal, vince al 94', con 2 autoreti: 2-1 ai Wolves e +5 dal City
Non la miglior versione dell'Arsenal, ma arrivano tre punti. Un autogol di Sam Johnston lancia i Gunners nella sfida contro il Wolverhampton, ma in pieno recupero ecco il gol del pari di Tolu Arokodare che sembrava portare la gara sui binari del pareggio. Al 94' però ecco la zampata del ritrovato Gabriel Jesus che porta ad un'altra autorete, quella di Mosquera, che consegna tre punti all'Arsenal nell'ultima gara di questo sabato di Premier League.
I Gunners di Mikel Arteta con questo risultato si portano dunque a quota 36 punti, 5 in più del Manchester City di Pep Guardiola, che domani se la vedrà con il Crystal Palace. Ai londinesi il successo mancava da tre gare di fila in campionato, visto che nelle ultime due erano arrivati un pareggio contro il Chelsea e un ko contro l'Aston Villa.
Vediamo di seguito il programma completo della 16^ giornata di Premier League con la classifica aggiornata e le gare di domani.
Il programma della 16^ giornata in Premier League.
Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0
Burnley - Fulham 2-3
Arsenal - Wolves 2-1
Crystal Palace - Manchester City
Nottingham - Tottenham
Sunderland - Newcastle
West Ham - Aston Villa
Brentford - Leeds
Manchester Utd - Bournemouth
Classifica
1. Arsenal 36*
2. Manchester City 31
3. Aston Villa 30
4. Chelsea 28*
5. Crystal Palace 26
6. Liverpool 26*
7. Manchester United 25
8. Everton 24*
9. Brighton 23*
10. Sunderland 23
11. Tottenham 22
12. Newcastle 22
13. Fulham 20*
14. Bournemouth 20
15. Brentford 19
16. Leeds 15
17. Nottingham 15
18. West Ham 13
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una gara giocata in più
