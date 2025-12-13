Come sta la capolista? L'Arsenal sfida i Wolves per allungare: torna Saliba, le formazioni
Come sta la capolista della Premier League? Dopo un inizio di stagione pressoché perfetto su tutti i fronti la squadra di Mikel Arteta almeno in campionato ha leggermente rallentato raccogliendo un punto nelle ultime due gare giocate contro Chelsea ed Aston Villa.
I Gunners tornano in campo per sfidare il Wolverhampton e per mettere pressione al City di Guardiola, che giocherà domani contro il Crystal Palace. Torna Saliba dopo 5 partite, davanti tocca a Saka, Gyokeres e Martinelli.
Le formazioni ufficiali di Arsenal-Wolverhampton
Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Timber, Hincapie; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Martinelli, Gyokeres.
A disposizione: Kepa, Odegaard, Jesus, Norgaard, Trossard, Madueke, Nwaneri, Merino, Lewis-Skelly. Allenatore: Mikel Arteta.
Wolverhampton (3-4-3): Johnstone, Doherty, Mosquera, Agbadou, Toti, Wolfe, Krejci, Andre, J. Gomes, Hwang, Strand Larsen.
A disposizione: Sa, Bueno, Arias, Arokodare, Chirewa, Hoever, Lopez, Mane, Tchatchoua. Allenatore: Rob Edwards.
Il programma della 16^ giornata in Premier League.
Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0
Burnley - Fulham 2-3
Arsenal - Wolves
Crystal Palace - Manchester City
Nottingham - Tottenham
Sunderland - Newcastle
West Ham - Aston Villa
Brentford - Leeds
Manchester Utd - Bournemouth
Classifica
1. Arsenal 33
2. Manchester City 31
3. Aston Villa 30
4. Chelsea 28*
5. Crystal Palace 26
6. Liverpool 26*
7. Manchester United 25
8. Everton 24*
9. Brighton 23*
10. Sunderland 23
11. Tottenham 22
12. Newcastle 22
13. Fulham 20*
14. Bournemouth 20
15. Brentford 19
16. Leeds 15
17. Nottingham 15
18. West Ham 13
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una gara giocata in più