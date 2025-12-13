Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arsenal, Gabriel interrompe partitella amatoriale a Londra: si è arrabbiato per un duro tackle

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:41Calcio estero
Michele Pavese

Gabriel Magalhães è stato protagonista questa settimana di un episodio curioso a Londra. Secondo quanto riportato da The Sun, il difensore centrale dell’Arsenal - attualmente ai box per infortunio - è stato coinvolto martedì sera in un alterco durante una partita amatoriale di calcio a sei a Peckham, nel sud della capitale inglese, pur non prendendo parte alla sfida.

Invitato a osservare l’incontro organizzato tra tifosi del Botafogo, l’internazionale verdeoro sarebbe intervenuto dopo un intervento molto duro che aveva lasciato un giocatore a terra, interrompendo la partita. In un video acquisito dal media inglese, Gabriel, con cappellino nero e felpa con cappuccio, attraversa il campo di corsa per rimproverare verbalmente l’autore del tackle, parlando in portoghese.

"È stato davvero inaspettato. Non sembrava nemmeno ferito mentre correva attraverso il campo. Non so se conoscesse personalmente i giocatori, ma ha perso completamente la calma", ha raccontato un testimone. "Nessuno sapeva davvero cosa dire, l’atmosfera era molto intensa. Mostra quanto sia appassionato di calcio, fino a diventare competitivo anche in una partita amatoriale. Ha alzato la voce, senza mai arrivare alle mani, e poi tutto si è calmato". Al termine della discussione, i giocatori hanno deciso di interrompere definitivamente la partita e rientrare a casa.

