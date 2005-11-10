Il Manchester United è di nuovo allo sbando: Bruno Fernandes critica le scelte di Carrick

Il pesante 4-1 incassato contro il Como nella terza giornata della fase campionato di Champions League lascia strascichi pesanti in casa Manchester United. Oltre alla prestazione deludente, a far discutere sono le dichiarazioni del capitano Bruno Fernandes, che ha espresso pubblicamente perplessità sull'impostazione tattica scelta da Michael Carrick.

Il centrocampista portoghese ha puntato il dito contro la strategia adottata dai Red Devils: "È una decisione dello staff non pressare a uomo e, a volte, lasciare spazio per provare a recuperare il pallone aspettando l'avversario. Ma quando concedi spazio a squadre di questo livello, prendono fiducia. Hanno tanti giocatori dietro la linea della palla, ti costringono a correre molto e frustrano gli avversari. Poi, quando riconquisti il possesso, le gambe e la testa fanno molta più fatica a tenere il ritmo".

Parole che suonano come una critica diretta alle scelte dell'allenatore e che rischiano di aumentare la tensione in una squadra che non vince da sette partite. La sconfitta contro il Como ha aumentato ulteriormente la pressione su Carrick; il clima, adesso, è tutt'altro che sereno e questo k.o. europeo potrebbe rappresentare il punto di non ritorno.