PSG-Lione a rischio rinvio per motivi di sicurezza: un déjà-vu della passata stagione

Dopo il rinvio di Montpellier-Red Star in Ligue 2 e lo spostamento di Tolosa-Troyes in Ligue 1, anche il big match tra Paris Saint-Germain e Lione rischia di slittare. La sfida, prevista nel weekend, potrebbe infatti essere posticipata a causa delle difficoltà legate alla gestione dell’ordine pubblico nella capitale francese.

Sono in corso valutazioni tra i due club e la prefettura di Parigi, chiamata a organizzare un imponente dispositivo di sicurezza in vista delle manifestazioni previste in Francia e soprattutto nella capitale. A complicare il quadro c’è anche l’impegno di NFL in programma allo Stade de France tra Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints, evento che richiederà un’importante mobilitazione delle forze dell’ordine. La decisione definitiva non è ancora arrivata, ma un eventuale rinvio aprirebbe un problema nel calendario della Ligue 1: spetterebbe infatti alla LFP individuare una nuova data, un compito tutt’altro che semplice considerando gli impegni già fissati.

Un precedente simile si era verificato nella passata stagione con il Classique tra Marsiglia e PSG, rinviato e poi sovrapposto ad altri appuntamenti del club parigino. In quell’occasione alcuni giocatori del PSG non riuscirono a partecipare alla cerimonia del Pallone d’Oro, dove Ousmane Dembélé venne premiato. Anche questa volta un possibile recupero lunedì 26 ottobre creerebbe difficoltà al Paris Saint-Germain, coinvolto nella cerimonia del Pallone d’Oro in programma proprio quel giorno a Londra.