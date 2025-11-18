Ufficiale Philippe Clement trova una panchina: è chiamato a risollevare il Norwich

Philippe Clement trova squadra. Guiderà il Norwich, attualmente penultimo in classifica nella Championship inglese. 51 anni, il tecnico belga era senza panchina da nove mesi, quando fu esonerato dai Rangers. In carriera Clement ha guidato anche Monaco , Brugge, Genk e Waasland-Beveren.

Clement ha firmato col suo nuovo club un accordo fino al 2029. Queste le parole riportate dal sito ufficiale del club: "Sono davvero entusiasta di questa storia e di questa opportunità. Conosco questo club da molto tempo e, anche se non stiamo attraversando un momento favorevole, siamo entusiasti di lavorare insieme ai giocatori e allo staff per cambiare le cose".