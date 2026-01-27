Ter Stegen subito decisivo al debutto col Girona, Michel: "L'ho scelto io, è ancora un big"

Dopo oltre un anno lontano dai riflettori per un grave problema al ginocchio e una gerarchia cambiata al Barcellona, Marc-André ter Stegen ha scelto Girona per rimettersi in gioco. Con l’arrivo di Joan Garcia e le scelte di Hansi Flick, il tedesco non rientrava più nei piani blaugrana e ha optato per un prestito nel club catalano, deciso a garantirgli spazio nonostante la concorrenza di Livakovic e Gazzaniga.

L’esordio contro il Getafe non è stato privo di ombre: sul gol subito non ha potuto intervenire e la sua postura sul tiro ha riacceso vecchie critiche. Ma nel finale ha ribaltato il giudizio con un intervento provvidenziale su Boselli, dopo il pareggio di Vitor Reis, bloccando il pallone con il ginocchio e salvando il risultato. Un gesto che ha reso subito pesante il suo impatto al Montilivi.

Il tecnico Michel ha esaltato il nuovo numero 22: "Ha fatto un debutto fantastico, ci dà molto nel gioco con i piedi e nella visione. È una mia scelta perché è un grande giocatore". Anche la stampa ha promosso la prova, parlando di parate importanti quanto i gol. Segnali incoraggianti per un portiere che punta a rilanciarsi e a tornare in orbita nazionale in vista del Mondiale nelle Americhe.