Bruno Fernandes può lasciare il Manchester United a giugno. C'è il Bayern Monaco

Secondo quanto riporta il quotidiano I, c'è timore generale al Manchester United sul futuro di Bruno Fernandes. Il portoghese potrebbe decidere di lasciare i red devils al termine della stagione e su di lui ci sarebbe l'interesse del Bayern Monaco.

In un'intervista rilasciata alla TV portoghese Canal 11 a metà dicembre, Fernandes ha affermato che il club ha cercato di cederlo in Arabia Saudita la scorsa estate, sottolineando come non si senta apprezzato. Tra le sue dichiarazioni evidenziamo: "Ho avuto la sensazione che una mia partenza non sarebbe stata un grosso problema per loro. Questo mi ha fatto male".

31 anni, Bruno Fernandes è arrivato al Manchester United nel gennaio 2020 e oggi ne è il capitano. Sono 310 le sue presenze, con 103 reti segnate e due trofei vinti: la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024, entrambe con Erik ten Hag in panchina. In questa stagione ha già segnato 5 reti e servito 8 assist in 20 partite, considerando tutte le competizioni. Il suo contratto con lo United scade nel 2027, col club che ha dalla sua anche l'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.