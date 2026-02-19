Playoff Conference League, i parziali: Celje super, due gol. Tre partite incagliate e senza reti
Sono noti anche i parziali delle gare delle ore 21 dei playoff d'andata di Conference League. A Nicosia l'Omonia spreca il possibile gol del vantaggio, ma resta sullo 0-0 con i croati del Rijeka, gli sloveni del Celje colgono alla sprovvista il Drita (difesa horror), Kucys spacca la porta e Avdyli da due passi spinge in porta il 2-0.
Samsunspor frenato dai macedoni dello Shkendija. Fatica anche la Fiorentina fuori casa con lo Jagiellonia, ferma sullo 0-0 con uno scatenato Vanoli in panchina.
I finali delle 18:45 di Conference League
KuPS - Lech 0-2: 9' Kozubal (L), 41' Ismaheel (L)
Noah - AZ Alkmaar 1-0: 53’ Hambardzumyan (N)
Sigma Olomouc - Losanna 1-1: 22' Butler-Oyedeji (L), 58’ Sturm (S)
Zrinjski - Crystal Palace 1-1: 44' Sarr (C), 55’ Abramovic (Z)
I parziali delle 21:00
Drita - Celje 0-2: 19’ Kucys (C), 42’ Avdyli (C)
Jagiellonia - Fiorentina 0-0
Omonia - Rijeka 0-0
Shkendija - Samsunspor 0-0