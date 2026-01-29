Numeri devastanti per Mbappé in Champions: il francese sulle orme dei grandi

Anche nella serata amara di Lisbona, Kylian Mbappé è riuscito a lasciare il segno. Nonostante la sconfitta del Real Madrid contro il Benfica (4-2), l’attaccante francese ha firmato una doppietta, portando il suo bottino personale a 13 reti nella fase campionato della Champions League. Un numero che vale un record assoluto, facilitato anche dal nuovo format con otto partite per squadra.

Il percorso realizzativo di Mbappé in questa edizione europea è stato impressionante: doppietta contro l’OM, tripletta contro il Kairat Almaty, addirittura quattro gol all’Olympiacos, altri due contro il Monaco e infine la doppietta di Lisbona. Una continuità devastante che gli ha permesso di chiudere la prima fase come capocannoniere incontrastato, con cinque gol di vantaggio su Harry Kane, secondo classificato. Nel confronto storico, la prestazione dell’ex PSG assume un peso ancora maggiore. Mbappé ha infatti superato il miglior Cristiano Ronaldo "da gironi", che nel 2015-2016 si era fermato a 11 reti in 6 partite. Messi, Lewandowski e Sébastien Haller avevano invece raggiunto quota 10.

Se però si analizzano i gol in rapporto ai minuti giocati, il primato cambia padrone. Mbappé, sceso in campo in sette delle otto gare, è superato da diversi giocatori in termini di media realizzativa, con Robert Lewandowski in testa grazie ai 10 gol segnati nel 2019-2020 in appena 437 minuti. Nel complesso, però, i numeri in Champions raccontano una carriera straordinaria: 68 gol in 94 partite tra Monaco, PSG e Real Madrid, Mbappé ha già fatto meglio di Cristiano Ronaldo allo stesso numero di presenze. Attenzione, infine, a Erling Haaland: 56 gol in 56 partite europee, una minaccia concreta per tutti i record.