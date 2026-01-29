Un rinforzo per il Porto di Farioli: oggi atteso Moffi, accordo trovato con il Nizza
Il Porto non vuole lasciare nulla al caso e accelera sul mercato, guardando con decisione alla Francia. Secondo quanto riportato dai media transalpini, i Dragões avrebbero raggiunto un accordo con il Nizza per l’arrivo di Terem Moffi con la formula del prestito fino al termine della stagione, con un’opzione di riscatto fissata a 8 milioni di euro.
L’operazione consentirebbe al club portoghese di rinforzare immediatamente il reparto offensivo senza un esborso immediato elevato, rimandando ogni valutazione definitiva all’estate. Una soluzione che soddisfa entrambe le parti: il Porto, alla ricerca di un centravanti fisico e già rodato a livello europeo, e il Nizza, pronto a concedere spazio al giocatore in un contesto diverso.
Attaccante nigeriano di 26 anni, Moffi vanta una solida esperienza in Ligue 1, dove si è messo in evidenza per potenza, profondità e capacità di attaccare l’area. Caratteristiche che lo rendono un profilo gradito allo staff tecnico dei biancoblu, alla ricerca di alternative affidabili per affrontare una seconda parte di stagione intensa, tra campionato e coppe. Farioli, che sta guidando una macchina praticamente perfetta, vuole aggiungere un nuovo tassello anche per permettere a Samu di rifiatare.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.