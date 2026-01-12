Chelsea, per Paez il prestito allo Strasburgo non funziona: possibile interruzione immediata

Il futuro di Kendry Paez potrebbe subire una brusca virata già nelle prossime settimane. Il Chelsea, proprietario del cartellino del talento ecuadoriano, sarebbe profondamente insoddisfatto della sua crescita durante il prestito allo Strasburgo e starebbe seriamente valutando l'ipotesi di interrompere l'accordo prima del tempo. Arrivato a Londra a metà 2025 dopo le straordinarie prestazioni con l'Independiente del Valle, il "wonderkid" era stato immediatamente girato ai francesi (club satellite dei Blues) per garantire un minutaggio costante. Tuttavia, l'impatto con il calcio europeo è stato più complicato del previsto.

Il bilancio tecnico di Paez in Alsazia parla di un giocatore che fatica a trovare spazio e continuità: a pesare sulla valutazione della dirigenza inglese non sono solo le prestazioni opache. Secondo la stampa britannica, ci sarebbe forte preoccupazione per il comportamento fuori dal campo del giovane classe 2007. Sono circolate immagini che ritraggono il giocatore intento a svapare in un locale notturno, oltre a segnalazioni di uno stile di vita giudicato troppo "disinvolto" tra serate di lusso e un'eccessiva sicurezza nei propri mezzi che rischia di comprometterne la professionalità.

Nonostante il clima teso, l'avvicendamento in panchina allo Strasburgo potrebbe rimescolare le carte. Con il passaggio di Liam Rosenior proprio al Chelsea e l'arrivo di Gary O'Neil alla guida dei francesi, Paez potrebbe avere un'ultima chance per resettare la sua stagione e dimostrare di poter gestire le pressioni del calcio d'élite.