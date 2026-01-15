Porto, il rinnovo anticipato di Farioli fa discutere: i precedenti parlano chiaro

André Villas-Boas ha deciso di rinnovare il contratto di Francesco Farioli fino al 2028, appena sei mesi dopo il suo arrivo al Porto. Il presidente dei Dragões ha voluto blindare l’allenatore italiano prima che squadre della Premier League, dal Chelsea al Manchester United, potessero tentare un assalto. Farioli ha impressionato fin da subito: una prima metà di stagione straordinaria, con 16 vittorie in 17 partite di campionato e nessuna sconfitta, riportando il club a livelli straordinari dopo stagioni complicate.

La scelta di Villas-Boas ricorda casi simili in Portogallo. Allo Sporting, Ruben Amorim fu premiato con un rinnovo fino al 2024 dopo il titolo conquistato alla prima stagione; lo stesso avvenne al Benfica con Roger Schmidt, rinnovato nel 2023 dopo il primo trionfo nazionale. Tuttavia, entrambe le situazioni dimostrano che i contratti lunghi non garantiscono stabilità: Amorim è poi partito per la Premier League, Schmidt è stato esonerato dopo il secondo posto nella stagione successiva, con il club costretto a pagargli milioni di indennizzo.

Per questo, pur comprendendo la scelta di Villas-Boas, alcuni la definiscono "precipitosa": Farioli era già legato al Porto fino al 2027 e non ha ancora vinto titoli ufficiali. Anche in caso di successo, nulla impedirà ad altre società di presentare un’offerta, mentre un’eventuale stagione senza trofei potrebbe complicare la situazione. Il rinnovo è dunque un segnale di fiducia, ma anche un rischio: il Porto ha chiuso un accordo ambizioso, ma il futuro è sempre incerto.