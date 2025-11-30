Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Paquetà dal 1', Chiesa non vede il campo: West Ham-Liverpool, le formazioni ufficiali

Paquetà dal 1', Chiesa non vede il campo: West Ham-Liverpool, le formazioni ufficialiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:10Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sono state svelate le formazioni ufficiali di West Ham-Liverpool, match delicato per le sorti di Arne Slot sulla panchina dei Reds, a giudicare dalla stagione corrente dei campioni d'Inghilterra in carica. Partendo lato Hammers, schierato in campo dal primo minuto l'ex Milan Paqueta, mentre l'altro ex rossonero Walker parte dalla panchina. Fuori anche l'ex Fiorentina Igor dopo la discreta prestazione nel 2-2 contro il Bournemouth.

Mister Slot invece apporta 4 cambi rispetto alla partita di Champions League persa malamente contro il PSV. Joe Gomez parte dall’inizio in difesa insieme a Van Dijk e Konaté, Kerkez chiude sull'out sinistro. In panchina in Europa, stavolta Alexander Isak guida l’attacco da titolare, mentre Ekitike aspetta una chance dalla panchina. Bocciato, per la sesta volta consecutiva, l'ex Juventus Federico Chiesa; turno di riposo per Salah.

West Ham (3-4-3): Areola; Magassa, Mavropanos, Torino; Wan-Bissaka, Fernandes, Potts, Diouf; Bowen, Wilson, Paquetà.
A disposizione: Fullkrug, Hermansen, Igor, Irving, Kilman, Luis Guilherme, Rodriguez, Soucek, Walker.
Allenatore: Nuno Espirito Santo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez;, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.
A disposizione: Mamardashvili, Endo, Salah, Chiesa, Jones, Ekitike, Robertson, Nyoni, Ngumoha.
Allenatore: Arne Slot.

PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham 1-2
Ore 13 Crystal Palace-Manchester United
Ore 15 Aston Villa-Wolverhampton
Ore 15 Nottingham-Brighton
Ore 15 West Ham-Liverpool
Ore 17.30 Chelsea-Arsenal

CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 22*
3. Chelsea 23
4. Sunderland 22*
5. Aston Villa 21
6. Crystal Palace 20
7. Bournemouth 19*
8. Brighton 19
9. Brentford 19*
10. Tottenham 18*
11. Newcastle 18*
12. Manchester United 18
13. Liverpool 18
14. Everton 18*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2

*Una partita in più

Articoli correlati
Il Giornale: "Spendere per perdere, l'anti-lezione del Liverpool in crisi" Il Giornale: "Spendere per perdere, l'anti-lezione del Liverpool in crisi"
Conferma a tempo per Slot, il Liverpool si guarda intorno. Sogno impossibile Luis... Conferma a tempo per Slot, il Liverpool si guarda intorno. Sogno impossibile Luis Enrique
Liverpool in crisi, Slot: "Siamo sotto pressione, ma continuiamo a lottare. Io non... Liverpool in crisi, Slot: "Siamo sotto pressione, ma continuiamo a lottare. Io non mollo"
Altre notizie Calcio estero
United, Zirkzee si risveglia: l'ex Bologna torna al gol dopo quasi un anno in Premier... United, Zirkzee si risveglia: l'ex Bologna torna al gol dopo quasi un anno in Premier League
Paquetà dal 1', Chiesa non vede il campo: West Ham-Liverpool, le formazioni ufficiali... Paquetà dal 1', Chiesa non vede il campo: West Ham-Liverpool, le formazioni ufficiali
Chevalier, tanta paura ma pochi danni: come sta la caviglia dopo l'entrata dura di... Chevalier, tanta paura ma pochi danni: come sta la caviglia dopo l'entrata dura di Camara
Atletico, Oblak mette nel mirino il Barcellona: "Ha grandi giocatori, servirà la... Atletico, Oblak mette nel mirino il Barcellona: "Ha grandi giocatori, servirà la gara perfetta"
Tre ko in una settimana per il Tottenham, Frank: "Eravamo pronti, ma al 6' perdevamo... Tre ko in una settimana per il Tottenham, Frank: "Eravamo pronti, ma al 6' perdevamo 0-2..."
Discepolo di Simeone, Filipe Luis ha fatto un capolavoro al Flamengo: 4 trofei in... Discepolo di Simeone, Filipe Luis ha fatto un capolavoro al Flamengo: 4 trofei in un anno
Barcellona, scena sconcertante: Raphinha consola Flick dopo la vittoria contro l'Alaves... Barcellona, scena sconcertante: Raphinha consola Flick dopo la vittoria contro l'Alaves
United, una vittoria ed entra nelle prime 6. Amorim glissa: "La classifica ora non... United, una vittoria ed entra nelle prime 6. Amorim glissa: "La classifica ora non conta"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
5 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.2 Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Pierotti e Banda nel tridente di DiFra, Baroni con Vlasic
Immagine top news n.3 Inter, per Luis Henrique è ora o mai più. Se non dovesse arrivare la svolta a gennaio può salutare
Immagine top news n.4 Milan primo, la Juve resta agganciata al treno: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.5 Il Milan sale al comando tra le polemiche. Tutte le reazioni al rigore non assegnato alla Lazio
Immagine top news n.6 Yildiz rovescia il Cagliari, ma la Juve trema per Vlahovic: "Starà fermo per diverso tempo"
Immagine top news n.7 Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, per Scuffet esordio in Serie A con la maglia nerazzurra: Semper out per virus influenzale
Immagine news Serie A n.2 Inter, Sucic rivendica: "Meritavamo di più, ma dobbiamo essere più cinici"
Immagine news Serie A n.3 Lecce-Torino 2-1, le pagelle: Falcone mette i guantoni sui 3 punti, Asllani da incubo
Immagine news Serie A n.4 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine news Serie A n.5 Hernanes sull'Inter: "Non c'è un problema-Sommer: manca equilibrio difensivo"
Immagine news Serie A n.6 Cecchi Gori: "Nel 2002 la Fiorentina mi è stata rubata. Tornerei a dare una mano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sebastiani: "Ho visto il miglior Pescara della stagione. Gol annullato? È un caso limite"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Monza, le formazioni ufficiali: c'è Ciurria per Colpani. Piscopo sull'out sinistro
Immagine news Serie B n.3 Lupo: "Bari? Vivarini deve dare un'identità alla squadra. In B facile scivolare e riprendersi"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, a inizio settimana sbarca il patron Roberts: serie di summit per uscire dalla crisi
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Pohjanpalo: "Tripletta? È la prima volta che segno con mio padre allo stadio"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Sampdoria, il gol è un problema: le due squadre fanalino di coda in attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si ferma la rincorsa del Perugia: festeggia la Juve Next Gen con Puczka
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise dopo il pari col Novara: "Stiamo facendo passi in avanti, pagata un'ingenuità"
Immagine news Serie C n.3 Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano: "Non meritavamo la sconfitta, è un periodo che ci gira male"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo dopo la vittoria sul Giugliano: "Gara di alto livello ma vedo troppe disattenzioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…