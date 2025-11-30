Paquetà dal 1', Chiesa non vede il campo: West Ham-Liverpool, le formazioni ufficiali
Sono state svelate le formazioni ufficiali di West Ham-Liverpool, match delicato per le sorti di Arne Slot sulla panchina dei Reds, a giudicare dalla stagione corrente dei campioni d'Inghilterra in carica. Partendo lato Hammers, schierato in campo dal primo minuto l'ex Milan Paqueta, mentre l'altro ex rossonero Walker parte dalla panchina. Fuori anche l'ex Fiorentina Igor dopo la discreta prestazione nel 2-2 contro il Bournemouth.
Mister Slot invece apporta 4 cambi rispetto alla partita di Champions League persa malamente contro il PSV. Joe Gomez parte dall’inizio in difesa insieme a Van Dijk e Konaté, Kerkez chiude sull'out sinistro. In panchina in Europa, stavolta Alexander Isak guida l’attacco da titolare, mentre Ekitike aspetta una chance dalla panchina. Bocciato, per la sesta volta consecutiva, l'ex Juventus Federico Chiesa; turno di riposo per Salah.
West Ham (3-4-3): Areola; Magassa, Mavropanos, Torino; Wan-Bissaka, Fernandes, Potts, Diouf; Bowen, Wilson, Paquetà.
A disposizione: Fullkrug, Hermansen, Igor, Irving, Kilman, Luis Guilherme, Rodriguez, Soucek, Walker.
Allenatore: Nuno Espirito Santo.
Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez;, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.
A disposizione: Mamardashvili, Endo, Salah, Chiesa, Jones, Ekitike, Robertson, Nyoni, Ngumoha.
Allenatore: Arne Slot.
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham 1-2
Ore 13 Crystal Palace-Manchester United
Ore 15 Aston Villa-Wolverhampton
Ore 15 Nottingham-Brighton
Ore 15 West Ham-Liverpool
Ore 17.30 Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 22*
3. Chelsea 23
4. Sunderland 22*
5. Aston Villa 21
6. Crystal Palace 20
7. Bournemouth 19*
8. Brighton 19
9. Brentford 19*
10. Tottenham 18*
11. Newcastle 18*
12. Manchester United 18
13. Liverpool 18
14. Everton 18*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*Una partita in più