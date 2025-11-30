Liverpool, Salah out. E Slot motiva la scelta: "Abbiamo giocato 4 partite in 10 giorni"

Undicesimo in Premier League e senza una vittoria da inizio mese, c'è un'aria tesa attorno al Liverpool. E la sconfitta rimediata in malo modo in Champions League contro il PSV ha solo peggiorato le cose. Per questo l'incontro odierno con il West Ham in campionato è l'occasione ideale per i Reds di riconquistare i propri tifosi e cercare di dare una sterzata alla stagione deludente. Quello che ha sorpreso alcuni, tuttavia, è stata la scelta di Arne Slot di lasciare in panchina Mohamed Salah.

Sebbene la forma dell'esterno offensivo egiziano sia discutibile e manifesto del momento drammatico del Liverpool per calo drastico di rendimento, l'ex Roma resta pur sempre la stella del Liverpool. Eppure il tecnico ha dato una spiegazione a proposito della scelta di escluderlo dall'undici titolare contro gli Hammers: "Abbiamo più giocatori in panchina oltre a Mo, ma capisco che possiate fare una domanda su questo", ha esordito ai microfoni di Sky Sports UK.

"Abbiamo giocato quattro partite in 10 giorni, ho molti buoni giocatori, come sapete, quindi per oggi ho scelto una formazione diversa", ha aggiunto Slot. E a proposito del tridente d'attacco predisposto: "A volte Alex (Isak, ndr) è stato in panchina e a volte Florian (Wirtz, ndr). Quindi si tratta sempre di chi è in panchina, cosa che capisco, ma riguarda anche i giocatori che iniziano la partita, e questa è la formazione che ho scelto oggi".