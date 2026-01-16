Premier League, il premio "Manager of the Month" di dicembre a Unai Emery
Unai Emery ha vinto il premio di "Manager of the Month" di dicembre, Il tecnico dell'Aston Villa ha guidato la squadra a una serie di cinque vittorie in sei partite nell'ultimo mese del 2025. Battuta la concorrenza di Mikel Arteta, Pep Guardiola e Daniel Farke.
Di seguito i risultati dell'Aston Villa nel mese di dicembre 2025 in Premier League:
3 dicembre, Brighton - Aston Villa 3-4
6 dicembre, Aston Villa - Arsenal 2-1
14 dicembre, West Ham - Aston Villa 3-4
21 dicembre, Aston Villa - Manchester United 2-1
27 dicembre, Chelsea - Aston Villa 1-2
30 dicembre, Arsenal - Aston Villa 4-1
Vincitori del premio Barclays Manager del mese 2025/26
Agosto: Arne Slot (Liverpool)
Settembre: Oliver Glasner (Crystal Palace)
Ottobre: Ruben Amorim (Man Utd)
Novembre: Enzo Maresca (Chelsea)
Dicembre: Unai Emery (Aston Villa)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.