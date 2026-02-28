Everton, Beto segna ma fa autocritica: "Sto segnando meno di quanto mi aspettavo"

L'Everton riscatta la caduta di lunedì sera contro il Manchester United, andando a vincere sul campo del Newcastle col punteggio di 2-3. Uno dei gol da 3 punti per i Toffees è stato realizzato da Beto, arrivato a quota 4 in questa Premier League. L'ex attaccante dell'Udinese ha commentato così il match, ai microfoni di BBC Radio 5 Live: "È stata una partita immensa e davvero dura. Un avversario difficile, ma conosciamo i nostri punti di forza e abbiamo giocato davvero bene".

Il centravanti della Guinea-Bissau prosegue così: "Stiamo giocando molto bene fuori casa e vogliamo portare questo atteggiamento anche all'Hill Dickinson Stadiumper iniziare a trasformare il nostro stadio in una fortezza. Personalmente, non mi piace la mia stagione perché non sto segnando i gol che mi sono prefissato di segnare".