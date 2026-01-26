Premier League, l'Everton rimonta il Leeds: 1-1 e ammucchiata selvaggia a metà classifica
Si chiude con un ultimo calcio d’angolo ma nessun ribaltone il match tra Everton e Leeds. Pari e patta, 1-1, nel posticipo del 23esimo turno di Premier League con James Justin a rompere gli equilibri nel primo tempo, fino alla risposta di Barry al 72'.
Assente Grealish per un infortunio al piede, gli uomini di David Moyes si portano a 33 punti, aggiungendosi all'ammucchiata di metà classifica con Brentford, Newcastle e Sunderland. Eppure il Chelsea quinto e la zona Europa dista solamente 4 lunghezze. Buon punto guadagnato invece dalla neopromossa Leeds, che si proietta a quota 26, tenendo alla larga la zona retrocessione di 6 punti di vantaggio.
Il programma completo del 23° turno di Premier League
Sabato 24 gennaio
West Ham - Sunderland 3-1
Burnley - Tottenham 2-2
Fulham - Brighton 2-1
Manchester City - Wolverhampton 2-0
Bournemouth - Liverpool 3-2
Domenica 25 gennaio
Brentford - Nottingham Forest 0-2
Crystal Palace - Chelsea ore 1-3
Newcastle - Aston Villa ore 0-2
Arsenal - Manchester United 2-3
Lunedì 26 gennaio
Everton - Leeds 1-1
La classifica aggiornata
1. Arsenal 50 (23 partite giocate)
2- Manchester City 46 (23)
3. Aston Villa 46 (23)
4. Manchester United 38 (23)
5. Chelsea 37 (23)
6. Liverpool 36 (23)
7. Fulham 34 (23)
8. Brentford 33 (23)
9. Newcastle 33 (23)
10. Everton 33 (23)
11. Sunderland 33 (23)
12 Brighton 30 (23)
13. Bournemouth 30 (23)
14. Tottenham 28 (23)
15. Crystal Palace 28 (23)
16. Leeds 26 (23)
17. Nottingham 25 (23)
18. West Ham 20 (23)
19. Burnley 15 (23)
20. Wolves 8 (23)