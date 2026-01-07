Ufficiale Primo squillo dell'Amburgo: dal Southampton ecco il nazionale americano Downs

L’Amburgo apre ufficialmente il mercato invernale 2026 con un innesto mirato nel reparto offensivo. Il club tedesco ha annunciato l’arrivo in prestito fino al termine della stagione 2025/26 di Damion Downs, centravanti classe 2004 di proprietà del Southampton. Il giocatore ha superato le visite mediche ieri presso il centro Athleticum del Volkspark, firmando subito dopo il contratto che lo legherà ai Rothosen per i prossimi mesi.

Nato in Germania da madre tedesca e padre statunitense, Downs è un profilo già ben conosciuto nel calcio tedesco. Alto 1,92 metri, è considerato un attaccante moderno, capace di unire struttura fisica, velocità e profondità, qualità che hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui. Il direttore sportivo Claus Costa lo ha definito "un centravanti verticale, forte nelle transizioni e molto presente in area di rigore", perfettamente in linea con le esigenze tattiche concordate con lo staff tecnico.

Dopo la crescita nei settori giovanili di Schweinfurt, Ingolstadt e soprattutto del Colonia, Downs ha completato la sua maturazione esordendo in Bundesliga nel 2023 e segnando i suoi primi gol nella massima serie. Nella stagione 2024/25 è stato protagonista assoluto della pronta risalita del Colonia, chiudendo il campionato con 10 reti e 5 assist.

Le sue prestazioni gli sono valse il trasferimento al Southampton nell’estate 2025 e, quasi in contemporanea, l’esordio con la nazionale maggiore degli Stati Uniti, con cui ha già collezionato sei presenze. In Inghilterra ha disputato 14 partite ufficiali in Championship prima della nuova esperienza in Germania. Entusiasta della nuova sfida, Downs vestirà la maglia numero 19 e ha dichiarato di non vedere l’ora di rimettersi in gioco "ai massimi livelli del calcio tedesco".