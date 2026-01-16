Problemi al ginocchio per Mbappé. Il francese salterà l'esordio ne LaLiga di Arbeloa
Brutte notizie per Alvaro Arbeloa che dovrà rinunciare ancora per un po' a Kylian Mbappé. Il francese aveva stretto i denti ed era volato in Arabia Saudita per giocare uno spezzone della finale di Supercoppa spagnola, nonostante i problemi al ginocchio. Tuttavia il fastidio persiste e oltre a non essere stato convocato per la partita di Copa del Rey contro l'Albacete, salterà anche l'esordio in campionato del nuovo allenatore contro il Levante.
Fin qui Mbappé ha giocato 25 partite in tutte le competizioni, segnando 29 reti. L'ultima partita de LaLiga in cui è sceso in campo è stata lo scorso 20 dicembre contro il Siviglia, nella quale ha realizzato anche un gol. Da allora il francese ha saltato tre partite.
