PSG, abbiamo un problema: falliti 3 degli ultimi 4 rigori calciati in Champions League

Il Paris Saint-Germain ha sprecato un’altra occasione e una statistica continua a pesare sulla squadra di Luis Enrique. Ieri sera, al Parc des Princes, il club francese ha pareggiato 1-1 contro il Newcastle, un risultato che non consente di qualificarsi nella top-8.

Il penalty fallito da Ousmane Dembélé, non decisivo per il risultato (il punteggio era fermo sullo 0-0 e poco dopo è arrivato il gol di Vitinha), è preoccupante: degli ultimi quattro tiri dal dischetto in Champions, il PSG ne ha sbagliati tre, un dato inusuale per una squadra che punta alla continuità e che deve fare affidamento sulla precisione nei momenti chiave delle partite.

Il pareggio contro i Magpies, come detto, ha costretto il PSG fuori dal top 8 della competizione, obbligando il club a passare dai playoff per continuare il cammino nella massima competizione europea. Una situazione che amplifica la frustrazione dei campioni d’Europa in carica: non solo la squadra non riesce a chiudere le partite in modo efficace, ma gli errori individuali pesano in maniera determinante sul risultato finale.