PSG ai playoff, Luis Enrique: "Ci faremo trovare pronti. Kvara? La caviglia, è complicato"

Il PSG esce dal Parc des Princes con un pari che sa quasi di sconfitta. L'1-1 contro il Newcastle è infatti un risultato che obbliga la squadra di Luis Enrique a passare dai playoff per continuare la sua avventura in Champions League. Dopo la partita, l’allenatore spagnolo ha chiarito le sue scelte sorprendenti in porta, dove ha preferito schierare Matvey Safonov lasciando Lucas Chevalier in panchina: "Per quanto riguarda la scelta di Safonov, non posso dire nulla in questo momento. Quando vedrete le mie decisioni sul campo, tutto sarà chiaro per tutti. Non ho problemi a fare rotazioni tra i portieri, anche se non so se lo farò in futuro. Chiedo ai miei giocatori di essere sempre pronti. Non posso anticipare nulla".

La partita ha confermato le difficoltà dei parigini, che dopo un buon avvio e l’apertura del punteggio hanno perso incisività, specialmente dopo l’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia alla caviglia. L’ala georgiana, protagonista delle prime fasi con grandi accelerazioni e coinvolgimento sulla rete iniziale, ha dovuto lasciare il campo già nel primo tempo, privando il PSG di una delle sue principali fonti di creatività offensiva: "Si tratta di una lesione alla caviglia. È complicato, ma speriamo domani di avere buone notizie. È un giocatore importante e vedremo quali saranno i risultati dei test".

Nonostante il pari e le difficoltà, Luis Enrique resta fiducioso e positivo: "È vero che avremmo voluto finire tra le prime otto della fase a gironi, ma questo è il calcio, e non sempre si raggiungono gli obiettivi. La squadra ha meritato di più oggi. Abbiamo sbagliato un rigore e altre occasioni, e subire il gol ci ha tagliato le gambe. In ogni caso conosciamo i playoff: sarà difficile perché si tratta di Champions League, ma siamo abituati alle difficoltà e le affrontiamo".

Lo spagnolo ha poi sottolineato l’impegno della sua squadra, pur tra alti e bassi: "Quando giochi continuamente contro squadre di altissimo livello, sei pronto per affrontare ogni tipo di avversario. Analizzando le nostre partite contro le altre squadre, abbiamo avuto un calendario molto difficile. Alcune partite potevano andare meglio, ma il gruppo è meraviglioso e sono convinto che sapremo prepararci per i playoff. Dobbiamo migliorarci su tanti aspetti, ma abbiamo l’opportunità di dimostrare il nostro valore".

Il PSG affronterà nei playoff Qarabag o Monaco, con la prima gara in programma il 17 o 18 febbraio e il ritorno il 24 o 25. L’obiettivo è chiaro: superare il turno e regalarsi un ottavo contro Chelsea o Barcellona: "Abbiamo l’opportunità di crescere e di affrontare ogni tipo di avversario. È così che si costruisce una squadra forte e competitiva".