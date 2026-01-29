"Un insulto, mi vogliono gratis". Così Benzema giudica la proposta di rinnovo dell'Al Ittihad

Karim Benzema potrebbe concludere prima del previsto la sua esperienza all’Al-Ittihad. Secondo quanto riportano L’Équipe e Foot Mercato, l’attaccante francese, 38 anni, si è preso del tempo per valutare il futuro a causa di una proposta di rinnovo giudicata "insultante". Il contratto dell’ex Real Madrid scade il 30 giugno, e la proposta ricevuta prevederebbe condizioni considerate dal giocatore "gratuite", al netto dei diritti d’immagine.

Questo nonostante le parole ottimistiche del direttore sportivo Ramon Planes, convinto che Benzema voglia proseguire in Arabia Saudita: "È motivato a restare, ha visto che si tratta di un progetto serio con buoni giocatori e vuole giocare ancora diversi anni". La situazione appare complessa: in Arabia Saudita, a differenza dell’Europa, non è il club a decidere direttamente il contratto del campione francese, bensì la Lega. Benzema, arrivato a titolo gratuito nell’estate 2023, è ancora capitano dell’Al-Ittihad e sta vivendo una stagione positiva sul piano realizzativo: 16 gol in 21 presenze tra campionato e coppe. Era titolare anche lunedì nella vittoria per 2-1 contro l’Al-Okhdood.

A causa della situazione contrattuale, adesso il francese dovrebbe saltare la trasferta contro l’Al-Fateh. Dopo 17 giornate, l’Al-Ittihad è sesto, a 15 punti dalla vetta occupata dall’Al-Hilal. Il futuro di Benzema resta quindi incerto, e le speculazioni su un possibile ritorno in Europa - un rientro in Ligue 1 o in altri campionati top – sono già ripartite, con i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi.