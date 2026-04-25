L'Aston Villa vede la Champions, Digne: "Lavoriamo da tutta la stagione per questo"

Si lotta punto su punto nelle ultime cinque partite di Premier League, tra la lotta al titolo, un posto in Champions League e nelle altre competizioni europee, mentre la fuga dalla retrocessione vede il Tottenham inguaiato dal West Ham e il Nottingham Forest. Oggi (13:30) scende in campo l'Aston Villa in trasferta dal Fulham, per tentare di riconquistare il terzo posto della classifica di Premier League.

Lucas Digne, terzino sinistro dei Villans, ha dichiarato nel pre-partita ai microfoni di TNT Sports: "Stiamo lavorando duramente per tutta la stagione per arrivare a questo punto; dobbiamo continuare così, restando concentrati su noi stessi e sul nostro gioco".

Sul miglioramento del rendimento in trasferta da parte della squadra: "Stiamo semplicemente seguendo il nostro processo e la nostra strada, concentrandoci sui dettagli. Possiamo fare meglio fuori casa, ma dobbiamo insistere, giocare come stiamo facendo e sono sicuro che la tendenza cambierà", ha commentato l'ex Roma.

Quanto a come e dove si deciderà la partita: "La Premier League è molto dura e ci aspettiamo una partita in trasferta difficilissima", ha ricordato il giocatore francese. "Dobbiamo essere pronti alla battaglia per ottenere il risultato che vogliamo".