"Le 48 ore peggiori": con chi ce l'aveva Maresca? Il giallo al Chelsea dopo la conferenza

Dopo la sfida vinta 2-0 contro l'Everton il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha detto di aver vissuto le sue "peggiori 48 ore" da quando è tecnico dei Blues. Ma con chi ce l'aveva l'allenatore italiano in questo suo piccolo sfogo?

Il mistero monta in Inghilterra, dato che parlando di "mancato supporto" a lui ed alla squadra, in un primo momento si poteva immaginare che si riferisse alla vicinanza dei tifosi. All'indomani della sua intervista però il bersaglio non è stato affatto chiarito.

"Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando mi sono unito al club perché molte persone non ci hanno sostenuto". Dopo che gli è stato chiesto di chiarire le sue parole, ha ripetuto: "Ho vissuto le peggiori 48 ore da quando mi sono unito al club perché la gente non ha sostenuto me e la squadra". I giornalisti hanno continuato a chiedere di chi stesse parlando e se fossero i tifosi, ma incalzato Maresca ha aggiunto: "In generale. In generale". Alla nuova richiesta se si parlasse di tifosi o media, Maresca ha detto: "Amo i fan e siamo molto contenti dei nostri fan".

Il giornalista Oliver Yew di Sky Sports presente in conferenza stampa ha fatto notare: "Fin lì era andato tutto bene, ma all'improvviso, c'erano più domande e nessuna risposta dopo lo sfogo di Maresca. A chi stava parlando quando parlava di mancanza di sostegno? I giornalisti hanno cercato di ottenere le risposte, ma Maresca è rimasto criptico, non riuscendo a chiarire nulla di ciò che aveva detto. Una volta che Maresca se n'è andato, la discussione è continuata su cosa avrebbe potuto intendere senza nessuno del tutto sicuro. Tutti sono stati leggermente colti alla sprovvista, lasciando quella che è stata una buona serata per il Chelsea offuscata dal mistero".