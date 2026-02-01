Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
PSG per il controsorpasso, chi vince tra Lione e Lille sogna: il programma di Ligue 1

PSG per il controsorpasso, chi vince tra Lione e Lille sogna: il programma di Ligue 1TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:56Calcio estero
Paolo Lora Lamia

La 20ª giornata di Ligue 1 ha fin qui riservato emozioni e sorprese, dando l'impressione di poter continuare su questa strada anche oggi. Da sottolineare - tra le partite in programma - quella tra Lione e Lille: le prime due squadre all'inseguimento del terzetto di testa che quindi, con un risultato positivo, possono ambire ad avvicinare la rivale più vicina delle tre e cioè il Marsiglia. In serata il PSG che, dopo il successo del Lens di venerdì, punta a tornare in vetta dovendo però fare bottino pieno sul campo dello Straburgo. Da segnalare anche Tolosa-Auxerre, Nizza-Brest e Angers-Metz. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 20ª giornata

Venerdì 30 gennaio
Lens - Le Havre 1-0

Sabato 31 gennaio
Paris Fc - Marsiglia 2-2
Lorient - Nantes 2-1
Monaco - Rennes 4-0

Domenica 1 febbraio
Lione - Lille ore 15:00
Tolosa - Auxerre ore 17:15
Nizza - Brest ore 17:15
Angers - Metz ore 17:15
Strasburgo - PSG ore 20:45

Questa la classifica
1. Lens – 46 punti (20 partite giocate)
2. PSG – 45 punti (19)
3. Olympique Marsiglia – 39 punti (20)
4. Lione – 36 punti (19)
5. Lille – 32 punti (19)
6. Rennes – 31 punti (20)
7. Racing Strasburgo – 30 punti (19)
8. Tolosa – 29 punti (19)
9. Lorient – 28 punti (20)
10. Monaco – 27 punti (20)
11. Angers – 23 punti (19)
12. Brest – 22 punti (19)
13. Nizza – 21 punti (19)
14. Paris – 21 punti (20)
15. Le Havre – 20 punti (20)
16. Nantes – 14 punti (20)
17. Auxerre – 12 punti (19)
18. Metz – 12 punti (19)

