PSG per il controsorpasso, chi vince tra Lione e Lille sogna: il programma di Ligue 1

La 20ª giornata di Ligue 1 ha fin qui riservato emozioni e sorprese, dando l'impressione di poter continuare su questa strada anche oggi. Da sottolineare - tra le partite in programma - quella tra Lione e Lille: le prime due squadre all'inseguimento del terzetto di testa che quindi, con un risultato positivo, possono ambire ad avvicinare la rivale più vicina delle tre e cioè il Marsiglia. In serata il PSG che, dopo il successo del Lens di venerdì, punta a tornare in vetta dovendo però fare bottino pieno sul campo dello Straburgo. Da segnalare anche Tolosa-Auxerre, Nizza-Brest e Angers-Metz. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 20ª giornata

Venerdì 30 gennaio

Lens - Le Havre 1-0

Sabato 31 gennaio

Paris Fc - Marsiglia 2-2

Lorient - Nantes 2-1

Monaco - Rennes 4-0

Domenica 1 febbraio

Lione - Lille ore 15:00

Tolosa - Auxerre ore 17:15

Nizza - Brest ore 17:15

Angers - Metz ore 17:15

Strasburgo - PSG ore 20:45

Questa la classifica

1. Lens – 46 punti (20 partite giocate)

2. PSG – 45 punti (19)

3. Olympique Marsiglia – 39 punti (20)

4. Lione – 36 punti (19)

5. Lille – 32 punti (19)

6. Rennes – 31 punti (20)

7. Racing Strasburgo – 30 punti (19)

8. Tolosa – 29 punti (19)

9. Lorient – 28 punti (20)

10. Monaco – 27 punti (20)

11. Angers – 23 punti (19)

12. Brest – 22 punti (19)

13. Nizza – 21 punti (19)

14. Paris – 21 punti (20)

15. Le Havre – 20 punti (20)

16. Nantes – 14 punti (20)

17. Auxerre – 12 punti (19)

18. Metz – 12 punti (19)