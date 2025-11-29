PSG, occasione per Hernandez. Ma Luis Enrique non tollererà un'altra espulsione

La ricaduta di Nuno Mendes rappresenta un nuovo problema per il PSG. Il terzino portoghese salterà la trasferta contro il Monaco e lo staff medico dovrà gestire con cautela il suo recupero. La sua uscita anticipata nel primo tempo della partita contro il Tottenham aveva comunque permesso a Lucas Hernandez di accumulare minuti, ma il francese non è riuscito nemmeno a completare l’incontro: una gomitata a Xavi Simons nei minuti di recupero gli è costata l’espulsione. Oggi dovrebbe essere titolare contro il Monaco, ma la sua condotta fa riflettere in vista del futuro.

Luis Enrique ha commentato l’episodio con chiarezza: "Il calcio è così, anche i giocatori esperti devono gestire situazioni che si risolvono in frazioni di secondo. Ho parlato con Lucas: è fondamentale per la squadra, ha esperienza e il gruppo lo apprezza. Sa che deve cambiare atteggiamento". Il tecnico asturiano non ha nascosto la propria irritazione per le reazioni istintive del difensore, 29 anni, che non riesce a contenersi nonostante l'esperienza. Già nel recente passato Hernandez aveva ricevuto un’espulsione simile, durante il Mondiale per Club contro il Bayern Monaco, per un episodio analogo.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, Luis Enrique ha messo in dubbio la disciplina e l’affidabilità del francese, pur riconoscendo il suo valore. "Dobbiamo aiutarlo a comprendere l’errore commesso", spiegano fonti vicine al club. Hernandez è noto per il suo gioco aggressivo ma corretto; episodi come questi, però, rischiano di macchiarne la reputazione. Con la temporanea assenza di Nuno Mendes, il francese ha ora l’opportunità di riscattarsi e dimostrare che il PSG può contare su di lui.