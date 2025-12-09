PSG, pacchetti da 200 euro per i tifosi più fedeli per la Coppa Intercontinentale a Doha

Il Paris Saint-Germain offrirà ai suoi tifosi più fedeli pacchetti "all inclusive" per assistere alla finale della Coppa Intercontinentale, in programma il 17 dicembre al Doha Stadium Ahmad-ben-Ali, in Qatar. Dopo le iniziative per la Supercoppa e per la scorsa Coppa del Mondo per Club, il club parigino replica con due proposte vantaggiose destinate principalmente agli abbonati storici del Virage Auteuil.

La proposta più completa, al prezzo di 200 euro, comprende volo andata e ritorno, pasto a bordo, trasferimento allo stadio e biglietto per la partita. In alternativa, è disponibile un pacchetto da 150 euro, che include solo volo e pasto. L’iniziativa richiama quanto fatto lo scorso gennaio per la Supercoppa a Doha contro il Monaco, quando 250 tifosi avevano beneficiato di un’offerta analoga a 100 euro.

Il PSG, vincitore della prima Champions League della sua storia a maggio, è qualificato direttamente per la finale della competizione intercontinentale, che mette di fronte i campioni delle varie confederazioni. Nei turni preliminari, il club egiziano Pyramids FC ha superato Auckland (3-0) e Al Ahli (3-1) per guadagnarsi l’accesso alla semifinale, dove affronterà il vincente dell’incontro tra Flamengo e Cruz Azul. Il trionfatore di questo match sfiderà il PSG il 17 dicembre, davanti a poche centinaia di fortunati sostenitori parigini.