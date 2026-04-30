PSG "sorpreso" dalla forza e dalla qualità del Bayern: "È stata una sfida durissima"

Il confronto tra PSG e Bayern Monaco ha regalato uno spettacolo di altissimo livello, conclusosi con un pirotecnico 5-4 a favore dei parigini. Un risultato che lascia comunque tutto aperto in vista del ritorno in Germania, in programma il 6 maggio, dove si deciderà la qualificazione.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, nel post-partita nello spogliatoio del PSG si respirava un mix di orgoglio e sorpresa. I giocatori di Luis Enrique sarebbero rimasti particolarmente colpiti dalla qualità e dall’intensità mostrate dagli avversari, in particolare da elementi come Michael Olise e Luis Díaz, protagonisti di una prestazione di altissimo profilo insieme al resto della squadra bavarese.

"Affrontare un Bayern così è stata una sfida durissima", avrebbe confidato uno dei protagonisti parigini, sottolineando quanto il successo ottenuto sia stato tutt’altro che scontato. Proprio per questo, la vittoria viene vissuta come un’impresa significativa, capace di dare fiducia ma senza alimentare eccessivi entusiasmi. L’atteggiamento nello spogliatoio resta infatti improntato alla prudenza. Nonostante il vantaggio maturato, la squadra è consapevole che il ritorno sarà ancora più complicato. "Siamo soddisfatti, ma non abbiamo ancora fatto nulla", filtra dall’ambiente PSG.

Luis Enrique, da parte sua, continua a mantenere alta la concentrazione del gruppo. L’obiettivo è chiaro: replicare la prestazione dell’andata, correggendo gli errori difensivi e sfruttando al meglio le occasioni. A Monaco servirà un’altra prova di carattere per completare l’opera e conquistare il passaggio del turno.