Real Madrid, il grande obiettivo di mercato è Vitinha. E a finanziarlo può essere Vinicius

Secondo quanto riportato da Cadena SER, il Real Madrid avrebbe già individuato un piano preciso nel caso in cui Vinicius Junior decidesse di non rinnovare il proprio contratto. L’eventuale addio del brasiliano, scenario al momento solo ipotetico ma monitorato con attenzione dai Blancos, porterebbe il club a chiedere una cifra superiore ai 100 milioni di euro per il suo cartellino.

Una somma che il Real avrebbe intenzione di reinvestire immediatamente sul mercato, puntando con decisione su Vitinha. Il centrocampista portoghese del Paris Saint-Germain è considerato il profilo ideale per rafforzare la mediana e rappresenterebbe uno degli obiettivi prioritari della dirigenza madrilena.

L’operazione, però, non si preannuncia semplice. Il PSG valuta Vitinha come un elemento centrale del proprio progetto e non ha alcuna intenzione di privarsene. Per questo motivo al momento non ci sono trattative avviate, ma l’indiscrezione conferma come il Real Madrid stia già ragionando sugli scenari futuri.